L’edizione odierna de La Repubblica riporta di un recente rifiuto all’Arabia Saudita da parte di un membro dello staff del tecnico azzurro: “Altro elemento la eccellente preparazione atletica di Costantino Coratti e di tutto lo staff. Nomi che Napoli deve ormai imparare a conoscere. I siti elencano almeno otto di primo livello, altri scrivono fino a 10 più sei assistenti. Stava per andar via Sandreani in Arabia ma rimane anche lui”.