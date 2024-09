Gilmour ha trovato casa a Napoli, avrà un vicino speciale! Ecco di chi si tratta

Dopo poche settimane da calciatore del Napoli e solo 2 presenze in azzurro, Billy Gilmour ha trovato casa in città. Il calciatore scozzese ha preso una particolare scelta per la sua abitazione a Napoli che ha sorpreso e stupito molti. Come riportato infatti da Il Corriere dello Sport, Gilmour avrà un particolare vicino che conosce benissimo Napoli ed il Napoli. L’ex Brighton ha preso casa al Villaggio Coppola, complesso non molto distante dal centro sportivo di Castel Volturno e non è stato il primo nella storia del club. Ecco le dichiarazioni del quotidiano:



“Billy come Marek. Un giocatore del Napoli torna a vivere a due passi dal centro sportivo di Castel Volturno: Gilmour, infatti, ha deciso di prendere casa al Villaggio Coppola, poche centinaia di metri da casa azzurri e due passi da casa Hamsik e dal mare. Marekiaro ha vissuto per anni in una villa che poi ha acquistato e che frequenta ancora in vacanza. La prossima volta, troverà un vicino di casa scozzese”.