Gazzetta – Conte l’uomo dei sogni: ADL ha scelto un leader rumoroso per liberarsi dai veleni del dopo scudetto

Ogni tifoso azzurro vorrebbe che la stagione 2023/2024 non fosse mai esistita. Nell’anno dello scudetto il Napoli si sentiva ed era invincibile. Lo scudetto arrivato dopo 33 anni e con una supremazia fuori dall’ordinario, però, ha finito per dare alla testa e portare a scelte sbagliatissime. Aurelio De Laurentiis ha scelto la cura Conte per rimettere la sua squadra sui binari giusti. “L’uomo dei sogni“, è così che la Gazzetta dello Sport definisce oggi il tecnico pugliese: “Antonio Conte è l’uomo dei sogni. Il tecnico ha riportato l’entusiasmo di una città che ha messo da parte le delusioni del dopo Scudetto”, si legge. “Oggi con il Monza nuovo pienone. Per liberare l’aria dai veleni respinti in dodici mesi, ahilui, irripetibili, Aurelio De Laurentiis ha scelto un leader ‘rumoroso’ e l’ha sistemato al centro del progetto con la sua bacheca imponente e però pure con una personalità avvolgente, un’autorità del ruolo che, con Giovanni Manna, il ds, s’è preso le responsabilità di indirizzare un mercato travolgente”, conclude la rosea.