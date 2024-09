CdS – Napoli, arriva la contro-rivoluzione di Conte: è la seconda in quattro giorni! I dettagli

Alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Monza scendono in campo per la gara valida per la sesta giornata di Serie A. I brianzoli arrivano in un momento difficile, con zero vittorie da inizio campionato e molti infortuni. Gli azzurri sperano nella modestia degli avversari per prendersi il primo posto. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha provato a prevedere la formazione che scenderà in campo stasera. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Lukaku centravanti, e questo è un assunto. E poi, la contro-rivoluzione di Conte. La seconda in quattro giorni: nove cambi dall’inizio dopo i dieci in Coppa Italia, con Caprile e Lobotka confermati. La lista: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera nella linea a quattro; Anguissa e Lobo mediani, Politano e Kvara trequartisti, McTominay a fare il jolly, ad alzarsi e ad abbassarsi come a Torino, dettando i ritmi di un sistema che potrebbe spiegarsi come un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1. Tutti parenti stretti del 4-4-2: soltanto numeri, conta l’interpretazione”.