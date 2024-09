CdS – Monza, per il terzo pareggio di seguito Nesta metterebbe la firma

Ieri il Monza festeggiava i sei anni di proprietà dei Berlusconi, ricordando la risalita in Serie A e i grandi successi (tra cui l’ottimo primo anno nel massimo campionato italiano). Oggi fa i conti col presente. I brianzoli non hanno ancora vinto in questo campionato, dove hanno collezionato solo 3 punti. Piove sul bagnato: Cragno, Ciurria, Birindelli, Gagliardini, Vignato e Sensi gli indisponibili. “Per il terzo pareggio esterno di seguito, Alessandro Nesta metterebbe la firma”, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Soprattutto perché, alla luce di inquietudini sparse, questo Monza sta ancora cercando la propria dimensione. Planare a Napoli con l’idea di aver intercettato ogni problema del momento, sarebbe impossibile. Piuttosto, impostare una scrupolosa resistenza alle ambizioni da vertice di Conte e squadra può restituire credibilità al Monza”.