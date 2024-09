Udinese-Inter – I neroazzurri rischiano ma vincono per 2-3, torna al gol Lautaro dopo 6 mesi di astinenza

L’Inter torna a vincere dopo il derby perso settimana scorsa e lo fa con non poche sofferenza alla Dacia Arena di Udine. Per la squadra di Inzaghi subito partenza sprint, dopo 43 secondi arriva il gol di Frattesi che servito da Darmian batte il portiere friulano. Al minuto 35 i bianconeri pareggiano grazie alla rete di Kabasale, ma poco prima della fine del primo tempo si sblocca Lautaro Martinez, che non segnava da marzo. Dopo 2 minuti dall’inizio della seconda frazione di gioco arriva anche la doppietta personale dell’argentino, che batte nuovamente Okoye e porta i suoi sull’1-3. A pochi minuti dalla fine del match i friulani fanno 2-3 con Lucca, provano poi a trovare la rete del pareggio che però non arriva. La squadra di Inzaghi si riscatta dopo la sconfitta nel derby e aggancia Milan e Torino a 11 punti.