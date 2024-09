Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A. Queste le sue parole: “Neres ha fatto dribbling molto interessanti, ha fatto saltare chi era allo stadio e chi a casa come me. Attualmente nelle gerarchie il brasiliano è ancora dietro a Politano, ma ha molte chance di giocatore titolare nelle prossime giornate”.