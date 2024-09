Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Monza, match che si disputerà domani alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti si articolava in due fasi: la prima fase riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase di vendita libera per tutti. Tutti vogliono abbracciare gli azzurri dopo questo momento positivo. Da tempo sono esaurite Curve e Distinti superiori e ad oggi dopo lo scongiurato rischio di porte chiuse dopo i fatti di coppa restano poche migliaia di biglietti per Curve inferiori, Distinti inferiori e Tribune.