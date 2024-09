Radio Deejay – I pronostici di Caressa e Zazzaroni: Napoli ok, la previsione di Bologna-Atalanta

Come ogni sabato mattina, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa rivelano i loro pronostici sulle gare di Serie A. Pochi dubbi su Napoli, Juve e Inter, mentre su Bologna-Atalanta i due prevedono il pari. Queste le parole del primo: “Udinese-Inter 2, Genoa-Juventus X2, Bologna-Atalanta purtroppo X, Torino-Lazio 2, Como-Verona X, Roma-Venezia 1 se gioca Dybala, Empoli-Fiorentina 2 anche se i padroni di casa stanno giocando benissimo, Napoli-Monza 1, Parma-Cagliari 2 non so perché”.

Poi ha risposto il telecronista di Sky:”Udinese-Inter X2, Genoa-Juventus 2 a porte chiuse, Bologna-Atalanta X sono d’accordo, Torino-Lazio X i biancocelesti molto bene in coppa con Baroni che è bravissimo, Como-Verona 1, Roma-Venezia 1, Empoli-Fiorentina 2, Napoli-Monza 1, Parma-Cagliari 1 anche se Nicola mi piace molto per la sua praticità ma non ha squadra costruita per lui”, ha concluso Caressa.