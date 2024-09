Napoli-Monza, non ci sarà la conferenza della vigilia: il motivo

Dopo la roboante vittoria sul Palermo in Coppa Italia, il Napoli si prepara alla sesta giornata di Serie A. Al Maradona arriverà il Monza di Nesta, penultima in classifica con solo 3 punti guadagnati. Antonio Conte ha parlato dopo il 5-0 rifilato ai rosanero e dunque non terrà una nuova conferenza stampa prima del post partita di domenica. Già nella scorsa stagione il presidente Aurelio De Laurentiis aveva sottolineato il suo disappunto per le troppe conferenze stampa tenute dai suoi allenatori e anche in questa stagione è deciso a continuare sulla linea della riduzione degli interventi del tecnico azzurro davanti alla stampa.