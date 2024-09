L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sul momento che sta vivendo Antonio Conte. Secondo il quotidiano la gente ha rivisto in Conte l’uomo della riscossa e la squadra un condottiero con cui andare in guerra. L’allenatore sembra già aver trovato l’alchimia giusta con ambiente, squadra, dirigenza per avviare la ricostruzione. Il mister si è rimboccato le maniche, dando per primo l’esempio e mostrando a tutti la via per ricostruire un Napoli vincente. La vera forza di una squadra è sempre stata nel gruppo ed il tecnico ha saputo dosare il tutto. La foto che meglio racchiude il lavoro fatto da Conte è quella di giovedì scorso. Uno spogliatoio unito in cui le potenziali seconde linee vengono caricate e festeggiate anche dai titolari. La gioia, gli abbracci da parte di tutti la dicono lunga sull’intesa dell’intera rosa. Poi c’è la ricerca della perfezione di uno stacanovista del lavoro. Se a questo si aggiunge il rapporto diventato subito embrionale con la piazza, il quadro è completo