GdS – McTominay è voluto fortemente venire qui. Questa la sua reazione quando ha scoperto la trattativa con il Napoli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardante l’acquisto di Scott McTominay. Secondo il quotidiano McTominay è già diventato un punto di riferimento per il Napoli e per i tifosi.Ci si chiede sempre perché lo scozzese ha scelto Napoli dopo una vita al Manchester United. Lo ha fatto con convinzione, lo ha fatto perché ha provato qualcosa di speciale quando ha scoperto la trattativa tra i club. McTominay ha trasformato il Napoli e la sua carica agonistica sembra rappresentare il centrocampista ideale per Antonio Conte. Lo scozzese ha l’educazione dei lord e la carica dei guerrieri. Il calciatore ex Manchester United sarà titolare domani contro il Monza vuole ulteriormente confermarsi dopo la prestazione contro la Juventus e il gol in Coppa Italia.