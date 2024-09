Gazzetta – Gol e samba, che numeri per Neres!

David Neres aveva già conquistato il Maradona a suon di assist. Bologna, Parma, Cagliari e Palermo tra le sue vittime. Si potrebbe aggiungere anche la Juve, con la difesa bianconera che ha avuto molta difficoltà a contenerlo. Ora, con la prima rete in azzurro siglata giovedì, il brasiliano ha conquistato tutti e minaccia la titolarità di Politano.

La Gazzetta dello Sport spiega che, con questi numeri, farà impazzire il Maradona. L’ex Benfica ha realizzato 4 assist in 5 presenze, ma è il rapporto coi minuti a far spavento: tutto ciò è stato fatto in soli 125 minuti. Ciò significa che l’ex Benfica segna o fa segnare ogni 25’. La rosea chiude giocosamente: “Ecco, tra poco al Maradona si useranno le note di una hit dell’estate per inneggiare Neres, pronto a trascinare i suoi con ‘gol e samba’”.