Fiore: “McTominay è molto simile per caratteristiche a Dino Baggio, ma sa fare più cose, per questo è una sua evoluzione”

L’ex centrocampista di Lazio e Parma, Stefano Fiore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del neo acquisto azzurro Scott McTominay. Queste le sue parole: “Ci sta come similitudine quella tra McTominay e Dino Baggio, soprattutto per la duttilità tattica che c’è in campo. Lui è un centrocampista non solo fisico, forte fisicamente, ma anche con tanti gol nel bagaglio tecnico. A parer mio McTominay è ancora meglio, perché Dino era muscolare, ma aveva tempi d’inserimento, mentre lo scozzese è una sua evoluzione, sa fare tante cose. Sia per struttura fisica che per tempi di inserimento lo ricorda molto”.