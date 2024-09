Cons. Simeone su scontri in Napoli-Palermo: “Vanno tutelati i tifosi perbene”

Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole sugli scontri tra tifosi in occasione di Napoli-Palermo: “Non è possibile che i tifosi entrati con i petardi allo stadio non siano stati controllati dal servizio di sicurezza. Gli ultras andrebbero limitati, non i tifosi perbene. Non è un problema dello stadio Maradona, ma di questi signori che vanno assolutamente controllati ancor prima di entrare all’interno dello stadio. Vanno tutelati i tifosi perbene“.