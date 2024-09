L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata sull’impatto avuto in maglia azzurra da David Neres. Secondo il quotidiano in appena cinque partite in maglia azzurra il brasiliano ha già confezionato quattro assist ed un gol. Il primo assist è stato a Giovanni Simeone, pochi minuti dopo aver esordito in Serie A contro il Bologna. Poi alla partita dopo l’assist per il gol decisivo di Anguissa contro il Parma e poi quello per il poker di Buongiorno a Cagliari. Con il Palermo si è migliorato: prima assist per il gol di Juan Jesus e poi realizza il suo primo gol in maglia azzurra su assist del Cholito Simeone. Insomma un impatto niente male per il brasiliano.