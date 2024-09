L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano il belga seppur ancora non proprio in condizione ha già dato il suo apporto alla causa. Lukaku incarna a pieno lo spirito che ci si aspettava dai nuovi acquisti. Ha aspettato un’estate intera il Napoli, arriva a fine mercato ed in poco tempo si prende subito la scena. Contro il Parma da subentrato impiega mezz’ora per realizzare il suo primo gol in azzurro. Nelle successive tre un altro gol a Cagliari e tre assist, due per Di Lorenzo e Kvaratskhelia in Sardegna e quello per McTominay contro il Palermo in coppa. Quindi si nota che il belga si è subito immedesimato nella nuova realtà, avendo infatti lo spessore dei giocatori esperti.