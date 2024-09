CdM – Napoli, ritorna Folorunsho dopo lo stop. Le ultime

Dopo esser stato reintegrato in squadra, di Michael Folorunsho si era visto in qualche sprazzo a Torino contro la Juve. Pochi tocchi, qualcuno anche pericoloso a favorire il contropiede avversario. In Coppa Italia poteva avere una chance nell’ampio turnover proposto da Conte, ma un attacco influenzale lo ha bloccato.

Adesso, perfettamente recuperato, il romano di origini nigeriane potrà essere convocato con il Monza. Lo fa sapere Il Corriere del Mezzogiorno. Impossibile per lui trovare posto da titolare, troppo indietro nelle gerarchie. Folorunsho ci sarà, ma partirà dalla panchina nella speranza di avere un’occasione a gara in corso.