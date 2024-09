Amoruso: “Scudetto? Dico Juve, ma occhio a Conte!”

A Sanremo è stato inaugurato il Padel Tour. Si tratta di un evento organizzato da ‘E20 Sanremo’ con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia e che andrà in scena dal 27 al 29 settembre in piazza Colombo. Presenti anche volti noti del calcio come Nelson Dida, German Denis e Nicola Amoruso. L’ex Juve è stato intercettato per parlare del campionato attuale, per il quale ha affermato che proprio i bianconeri possono vincere lo scudetto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Thiago Motta mi piace da morire e io dico che la Juve lo può vincere eccome questo scudetto. Ho passato quattro anni in quel club arrivare secondi non è un’opzione perché tutto è immaginato e realizzato nell’ottica del successo. Ci sono diversi fattori che mi fanno essere ottimista: innanzitutto Thiago Motta l’ha scelto un vincente come Giuntoli e il modo di formare la squadra tatticamente puntando sul singolo che deve lavorare per il collettivo mettendosi totalmente a disposizione funzionerà perché il modo in cui lo fa lui è molto divertente per i calciatori, anche se richiede concentrazione e sacrificio. E cosa non trascurabile, Thiago Motta ha vinto da calciatore e questo se lo porta dietro anche da allenatore. Insomma, per me la Juve è in pole per vincere. Vlahovic? Alla Juve serve un giocatore che faccia gol certo, ma anche sponda per i compagni e si sacrifichi lavorando per la squadra con intensità e continuità. La ricetta per Dusan? Io dico che Thiago Motta ha tracciato una via da seguire molto chiara e al croato basterà seguirla per confermare le sue indubbie qualità. Ma la Juve dovrà stare molto attenta ad Antonio Conte: lui è pazzesco, ha già cambiato volto al Napoli e sicuramente non si fermerà qui. Antonio è stato un mio compagno e lo conosco bene, è un perfezionista incredibile su ogni aspetto dell’avventura sportiva, cura ogni dettaglio anche quello apparentemente trascurabile. E’ capace di controllare anche la cottura della pasta del pranzo della squadra (ride, ndr). Scherzi a parte, Conte è un vincente anche per questo e non c’è dubbio che il Napoli sarà un avversaria tostissima per la Juve e le altre big da scudetto. Le squadre di Antonio non ti fanno giocare e appena attaccano sanno come fare male. Sono complete e pericolosissime come lo è il suo Napoli”.