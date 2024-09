Seidor: Una Panoramica su un Leader Globale nella Consulenza e Tecnologia

Seidor è una società internazionale di consulenza e servizi IT specializzata nell’implementazione di soluzioni tecnologiche, con un focus particolare sui sistemi di gestione aziendale (ERP), la trasformazione digitale e l’innovazione. Fondata in Spagna nel 1982, Seidor ha ampliato la sua presenza a livello globale, diventando uno dei principali partner di SAP Business One e un leader nel settore dei servizi IT.

Storia e Crescita di Seidor

Seidor ha iniziato come una piccola società di consulenza informatica, ma grazie a una visione strategica e all’abilità di adattarsi alle tendenze del mercato, è rapidamente cresciuta fino a diventare un attore chiave nel settore IT. Negli anni, ha acquisito numerose aziende e stabilito partnership in diversi paesi, con uffici in Europa, America Latina, Nord America, Medio Oriente e Africa. Questo le ha permesso di servire una vasta gamma di clienti, dalle piccole e medie imprese (PMI) alle grandi multinazionali.

Servizi Offerti

L’offerta di Seidor si concentra principalmente su tre pilastri: soluzioni ERP, consulenza IT e servizi cloud.

Soluzioni ERP: Seidor è uno dei principali partner di SAP a livello mondiale. Le sue competenze coprono un ampio spettro di soluzioni SAP, inclusi SAP S/4HANA, SAP Business One e SAP Business ByDesign. Queste soluzioni aiutano le aziende a ottimizzare i loro processi interni, migliorare la gestione delle risorse e ottenere visibilità in tempo reale sulle operazioni. Consulenza IT e Trasformazione Digitale: Seidor guida le aziende attraverso il loro percorso di digitalizzazione, fornendo consulenza strategica e tecnologica per migliorare l’efficienza operativa e l’innovazione. Questo include l’implementazione di soluzioni IoT, intelligenza artificiale (AI), big data e analisi predittiva. Servizi Cloud e Outsourcing: Oltre alle soluzioni on-premise, Seidor offre una gamma di servizi cloud che vanno dall’infrastruttura alla piattaforma come servizio (IaaS, PaaS). La società aiuta le aziende a migrare e gestire le loro applicazioni nel cloud, riducendo i costi e migliorando l’agilità operativa.

Settori di Specializzazione

Seidor opera in una varietà di settori, tra cui:

Manifatturiero: fornendo soluzioni per migliorare la produzione, la logistica e la supply chain.

Retail: con sistemi per la gestione dei punti vendita, il commercio elettronico e l'integrazione multicanale.

Salute e farmaceutica: ottimizzando la gestione delle risorse ospedaliere e il controllo dei processi di produzione farmaceutica.

: ottimizzando la gestione delle risorse ospedaliere e il controllo dei processi di produzione farmaceutica. Energia e Utilities: supportando le aziende con soluzioni per la gestione delle risorse e l’efficienza energetica.

Approccio alla Sostenibilità

Un aspetto distintivo di Seidor è il suo impegno verso la sostenibilità. L’azienda integra pratiche eco-sostenibili sia internamente, riducendo il proprio impatto ambientale, sia aiutando i propri clienti a raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

Conclusione

Seidor è una realtà che unisce competenze tecnologiche avanzate e un’attenzione costante all’innovazione, posizionandosi come un partner di fiducia per le aziende che cercano di affrontare le sfide della trasformazione digitale. Grazie alla sua presenza globale, alla solida partnership con SAP e a un portafoglio di servizi diversificato, Seidor è in grado di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più complesso e competitivo.