Oggi su Radio CRC nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il radiocronista Carmine Martino per commentare Napoli-Palermo. Di seguito le sue parole:

“Ngonge e Neres hanno fatto un ottimo lavoro, dando una mano anche al centrocampo quando era necessario e avendo la libertà in fase propositiva di andare dove era giusto andare, in quei spazi per dare una mano agli attaccanti e per rendersi loro stessi protagonisti. Se non marchi in maniera strettissima questi calciatori diventa davvero difficile per gli avversari uscirne indenni.

Raspadori ha lavorato tantissimo. Ha corso, ha lottato e, nonostante abbia avuto poche occasioni da gol, la maglia se l’è sudata, la sua partita è stata positiva. Rafa Marin arriva ad un altro campionato e per sessanta minuti è stato perfetto e inappuntabile, poi è uscita fuori qualche lacuna che deve rivedere ma, come ha detto anche Conte, può diventare un ottimo difensore. Caprile è un ottimo portiere, ma deve crescere e maturare e lo può fare solo facendo esperienza. Ha tutte le carte in regola per diventare un grande portiere.

McTominay ha tutte le qualità per diventare un beniamino del tifo azzurro. È simpatico e uno che si bacia la maglia secondo me è significativo. Poteva fregarsene e invece lui l’ha fatto. Così come si è fermato di fronte alla statua di Maradona, dicendo delle parole sincere. Questo ragazzo è un grande campione. Continuo a chiedermi: ‘Perché il Manchester United se le è tolto?’.

David Neres dobbiamo conoscerlo meglio. Quando c’era da passare la palla lo ha fatto, facendo anche degli assist. Nella classifica tra chi ha fornito più assist in Serie A Neres è tra i primi posti. Quando deve scartare lo fa con un’abilità incredibile. Politano o Neres? Il brasiliano in un momento particolare della gara ha fatto un ottimo disimpegno difensivo. Bisognerà aspettare un po’ di tempo per vederlo dal primo minuto poiché il Politano che abbiamo visto a Torino contro la Juventus è davvero inamovibile. È riuscito a fare entrambe le fasi alla grande, sfiorando per un pelo il gol capolavoro. In questo momento è giusto che ci sia Politano ed è giusto che tocchi a Neres spaccare le partite“.