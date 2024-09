Marek Kozminski, ex difensore polacco, che in Italia ha vestito le maglie di Udinese e Brescia, ha parlato ai microfoni di Sport.se.pl del suo connazionale Piotr Zielinski, nuovo centrocampista dell’Inter che sta faticando a trovare spazio nella squadra di Simone Inzaghi: “Ha fatto una buona prestazione in Champions League contro il Manchester City, era il suo esordio assoluto da titolare“.

La curiosità di Kozminski è una: “Mi chiedo se rimarrà nell’undici titolare, vedremo nelle prossime gare di campionato, ma per me sarà così. Ricordiamo che gioca nella squadra campione d’Italia, Inzaghi all’inizio si potrebbe affidare a chi conosce, questo è comprensibile. Ma l’Inter giocherà su tre fronti fino alla fine della stagione, non darei tanta importanza a chi è o meno titolare“.

Kozminski spiega alla fine qual è la sua visione della situazione: “Ci sono 17-18 giocatori che giocheranno di più: se Piotr totalizzerà 30-35 partite dal 1′, sarà un buon risultato. La concorrenza per lui è rappresentata da Mkhitaryan, un calciatore che ha cinque anni di esperienza in più: questa è la differenza significativa“.