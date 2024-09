Hamsik: “Il mio tridente su Fc25? Insieme a Cavani e Lavezzi”

Hamsik, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A, in occasione dell’evento di presentazione del videogioco FC 25, targato Ea Sports. Alla domanda su quale sarebbe il tridente perfetto su FC 25 con i compagni con cui ha giocato, Hamsik risponde: “Il famoso tridente del Napoli con Lavezzi e Cavani”. La risposta di “marechiaro” ha ovviamente suscitato tanta nostalgia di quello che forse è stato uno dei tridenti più forti della storia del Napoli. Inoltre, Hamsik, ha partecipato ad un simpatico gioco in cui è stato chiamato a formare la sua top11 del Napoli. Simpatica la reazione alla scelta Insigne-Kvaratskhelia: “Questa è dura, però scelgo Lorenzo. Kvara è un fuoriclasse ma Lorenzo può darti qualcosa in più in fase difensiva”.