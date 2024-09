Antonio Conte può essere soddisfatto al massimo della prova dei suoi azzurri.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui in effetti il Napoli avrebbe dominato anche schierando in campo calciatori che hanno avuto e che avranno meno spazio e tempo a disposizione per dimostrare il proprio valore: testimonianza del fatto che il tecnico sia stato accontentato anche sulle riserve in maniera importante.