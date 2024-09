Adam Ounas, ex calciatore del Napoli, potrebbe ritrovarsi senza squadra.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Foot Mercato, il calciatore sarebbe dovuto passare a tutti gli effetti in Grecia all’Olympiakos ma nelle ultime ore il club arabo Al-Saad si sarebbe interessato al suo acquisto, cosa che avrebbe fatto riflettere proprio Ounas. Un gesto che non è piaciuto ai greci, pronti a far saltare la trattativa.