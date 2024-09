Durante la conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Palermo, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato anche dell’esordio di Rafa Marin: “È un ragazzo molto diligente, in questi due mesi e mezzo è cresciuto notevolmente dal punto di vista fisico. Lavora sodo, apprezzo molto la sua dedizione e serietà. Gli chiedo di migliorare nella fase di costruzione e stiamo lavorando su questo aspetto. In una squadra come il Napoli, oltre alla difesa, è fondamentale costruire gioco, ma sono soddisfatto. Ha 21 anni e grandi margini di crescita; qui ha fatto un salto importante, ma ha anche una forte voglia di affermarsi”.