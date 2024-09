Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare l’andamento della squadra di Conte in questa stagione.

“Napoli in testa alla classifica? Il Napoli vincerà la sua partita, mentalmente è in ottima forma. Anche senza esprimere il miglior gioco ha già raccolto molti punti, e penso che ne farà ancora tanti. Tuttavia, non sono sicuro che resterà capolista, perché credo che il Torino possa vincere anche contro la Lazio“.