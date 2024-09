Top: Ngonge parte titolare per la prima volta quest’anno, sembrava fuori dal progetto azzurro il classe 2000 belga, invece oggi disputa una gara da giocatore vero. Due gol nel giro di pochi minuti, a testimoniare la voglia di scalare le gerarchie in attacco, serrate dai vari Politano, Kvara e Neres. Insomma Ngonge ha dato un grosso segnale al tecnico salentino che da oggi in più avrà un’arma in più nello scacchiere offensivo.