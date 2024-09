Serie A, le designazioni della sesta giornata. Udinese-Inter a Sacchi

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la sesta giornata della Serie A 2024/25. L’Inter, che giocherà per l’occasione contro l’Udinese, sarà diretta da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, mentre al Var andrà La Penna. Trasferta a Marassi per la Juventus, che fronteggerà il Genoa. Il direttore di gara disegnato è il giovane Andrea Colombo della sezione di Como, con Guida al Var. Il Milan, reduce dalla vittoria nel derby, sfiderà il Lecce. Gara che verrà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. Al Var andrà Di Bello. Di seguito, le varie designazioni.

MILAN – LECCE Venerdì 27/09 h.20.45

ZUFFERLI

RASPOLLINI – SCARPA M.

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – INTER Sabato 28/09 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – CAPALDO

IV: MASSIMI

VAR: LA PENNA

AVAR: MARINI

GENOA – JUVENTUS Sabato 28/09 h.18.00

COLOMBO

ROSSI C. – MOKHTAR

IV: TREMOLADA

VAR: GUIDA

AVAR: DI BELLO

BOLOGNA – ATALANTA Sabato 28/09 h.20.45

RAPUANO

ZINGARELLI – POLITI

IV: PERENZONI

VAR: MASSA

AVAR: DI PAOLO

TORINO – LAZIO h.12.30

SOZZA

BACCINI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA

COMO – H. VERONA h.15.00

GIUA

BERTI – CORTESE

IV: ARENA

VAR: MARINI

AVAR: MASSA

ROMA – VENEZIA h. 15.00

ABISSO

PAGLIARDINI – PALERMO

IV: SCATENA

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.00

AURELIANO

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MONZA h. 20.45

PARMA – CAGLIARI Lunedì 30/09 h. 20.45

FOURNEAU

RICCI – LUCIANI

IV: PERRI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI