Sabatini: “Napoli? Ha fatto una campagna acquisti importante. Scudetto? Non sarei meravigliato se arrivasse fino in fondo”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. In questa, ha parlato di Napoli e Palermo, impegnate nel sedicesimo di finale di Coppa Italia che andrà in scena stasera. Di seguito, le sue parole.

“Due città, Napoli e Palermo, che esprimeranno sempre calcio. Come diceva Diego, vivono il calcio come un fattore di salvezza. Una necessità per i bambini che devono giocare e che non hanno tanto altro. Campagna acquisti del Napoli? Mi piace molto Neres: un giocatore che entra subito in partita ed è in grado di determinare. Da un punto di vista di consistenza invece dico McTominay: un giocatore che ti dà garanzie. Un grande acquisto che ha personalità e forza fisica. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti importante. Necessita solo di Lukaku al top e poi può puntare in alto. Obiettivi delle due squadre? Domanda da traditore. Statisticamente più facile che il Palermo salga in A per mera statistica. Ma non sarei meravigliato che il Napoli arrivi fino in fondo. L’Inter resta la più forte anche se quest’anno non c’è più quel divario che c’era la scorsa stagione”.