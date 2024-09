Napoli-Palermo, in caso di pareggio dopo 90 minuti si andrà ai rigori: i dettagli

Cosa accadrà qualora Napoli e Palermo dovessero concludere la sfida con un pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari? La sfida tra le due compagini, programmata per oggi giovedì 26 settembre alle ore 21:00, nel caso finisse in parità dopo le due regolari frazioni di gioco, andrà direttamente ai calci di rigore. Proprio come accaduto in occasione della precedente uscita del torneo, Napoli-Modena, dove gli azzurri hanno già sperimentato questa nuova regola della coppa. In quell’occasione, in cui il match finì 0-0 dopo 90 minuti, fu decisivo Alex Meret, che parò due rigori agli avversari.