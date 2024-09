Napoli-Monza sarà diretta da Manganiello di Pinerolo. Fabbri al Var

L’Aia ha appena reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la partita di campionato Napoli-Monza, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma per il giorno domenica 29 settembre alle ore 20:45. L’incontro sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Verrà assistito dai guardalinee Vecchi e Cipriani, mentre il quarto uomo sarà Monaldi. Il Var sarà presieduto dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, e ad assisterlo ci sarà Meraviglia.

