Mediaset – Spinazzola: “Dobbiamo fare attenzione al Palermo, su Rafa Marin…”

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Palermo. Ecco cosa ha dichiarato:

“La prima insidia è quella di sottovalutare l’avversario, ma non lo faremo. Il Palermo è una grande squadra che in B può fare bene con giocatori che sono stati in A e un allenatore molto bravo. Noi l’abbiamo preparata bene. Fase difensiva? Ci vuole equilibrio, compattezza e intelligenza nel capire quando pressare. Rafa Marin? In questi tre mesi e mezzo ha lavorato tanto, come tutti. E’ una grande persona, un grande giocatore, un gran bel difensore. Sicuramente farà bene”.