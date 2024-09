Lavezzi su Ig posta l’esultanza ad Anfield: “Momenti che mi rendevano felice” e Cavani risponde: “Anche a me”

Il ‘Pocho’ Ezequiel Lavezzi sul proprio profilo Instagram ha voluto postare un momento indimenticabile per i tifosi del Napoli della sua esperienza in azzurro. Nel post c’è l’iconica esultanza dell’argentino ad Anfield Road, in una delle prime apparizioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis in Europa League. La descrizione recita: “Momenti che mi rendevano felice”. Al post arriva poi la risposta sulle proprie storie Instagram di un altro ex azzurro presente ad Anfield Road, il ‘Matador Cavani’, che scrive: “Anche a me”, con un pallino azzurro come la maglia del club partenopeo. Questa la storia dell’uruguayo: