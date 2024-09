Il Mattino – Trasferte, durante la sosta l’Osservatorio deciderà in merito di Empoli-Napoli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito della questione trasferte. Secondo quanto riportato, durante la sosta, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive deciderà se i tifosi del Napoli potranno partecipare alla trasferta di Empoli, in programma per il giorno domenica 20 ottobre alle ore 12:30. Tutto questo, segue a quanto verificatosi nel corso della partita Cagliari-Napoli, oltre che per tutto quanto accaduto prima di Juventus-Napoli. Dell’attenzione va riposta anche a Napoli-Palermo, in programma per stasera. Allo stadio, saranno presenti circa 600 tifosi rosanero. Ogni passo falso, può essere decisivo al fine della decisione finale sulle trasferte.