Foschi: “Questo il motivo per cui è saltato il passaggio di Pastore dal Palermo al Napoli”

Il dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sul mancato passaggio più di 10 anni fa di Javier Pastore dal Palermo al Napoli. Queste le sue parole: “Conte è uno che non molla nulla, neanche la Coppa Italia. Il Napoli è partito in modo particolare, ha bisogno di far sempre meglio per arrivare ai livelli a cui ambisce. Mollare stasera non è un’opzione, bisogna andare forte anche in Coppa Italia e ci sono le condizioni per fare una grande gara. Napoli e Palermo sono due squadre diverse e gli azzurri hanno una forza maggiore. Il Palermo è una buona squadra ed ha i suoi motivi per poter fare bene, ma credo per i rosanero sarà dura. Sirigu lo portai io tanti anni fa a Palermo e lo presi a parametro zero. Giocatore che dà certe garanzie e darà una grande mano al Palermo. Zamparini e De Laurentiis tra di loro avevano un rapporto personale, ed io di questo ero anche geloso. De Laurentiis è particolare, ma Zamparini era particolarissimo. Noi direttori sportivi eravamo sempre un po’ accantonati. Pastore non arrivò al Napoli perché sarebbe costato una cifra enorme, ma dal punto di vista caratteriale era un giocatore sopravvalutato. Zamparini voleva 50 milioni e per questo De Laurentiis si tirò indietro, mentre Cavani lo svendemmo a 17 milioni”.