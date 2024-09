Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, non sarà nemmeno in panchina per il match Napoli-Palermo di Coppa Italia. Sul profilo social X del Napoli, viene svelato il motivo: sindrome influenzale per l’azzurro che fino a ieri era in ballottaggio per una maglia da titolare stasera. Il comunicato del club partenopeo:

“Michael Folorunsho non sarà del match per una sindrome influenzale”.