Donati: “Gilmour dà il meglio di sé in un centrocampo a tre, McTominay è un giocatore completo”

L’allenatore del Kallhitea Massimo Donati, che a lungo ha giocato e vissuto in Scozia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei due nuovi acquisti scozzesi provenienti dalla Premier League, ovvero McTominay e Gilmour. Queste le sue parole: “Il centrocampo del Napoli era già forte prima, ed ora con i due scozzesi ha guadagnato tante altre soluzioni. McTominay è un giocatore completo, ha senso del gol, corsa, qualità e struttura fisica, il prototipo del mediano odierno. Gilmour dà il meglio di sé in un centrocampo a tre, è un play che possiede grandi tempi di gioco e anche se giovane possiede già grande esperienza ad alti livelli. McTominay invece è un giocatore che si trova bene sia nel centrocampo a due che nel centrocampo a tre. Conte bada al sodo, non gli interessa l’estetica. Vuole i risultati e vuole che le squadre siano innanzitutto solide. Anche per questo motivo credo abbia voluto prendere Gilmour e McTominay. Al momento in Serie A il centrocampo dell’Inter è quello più tecnico, mentre quello del Napoli è più robusto. Di sicuro sono i due reparti più completi dal punto di vista tecnico, tattico e numerico del nostro campionato”.