Diretti e senza fronzoli, come vuole Antonio Conte

Il Napoli, con una prova autoritaria, ha avuto la meglio sul Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dimenticate la squadra scialba vista contro il Modena nel precedente turno, in quest’uscita gli azzurri hanno dimostrato di aver preso l’impegno molto sul serio. Bastano solo 7 minuti perché possa arrivare il vantaggio, firmato da Cyril Ngonge, su complicità di Sirigu. Ed è questione di attimi perché possa arrivare il raddoppio, ancora a firma del belga. Sarà poi Juan Jesus a fissare il risultato finale del primo tempo sul 3-0, grazie ad un assist magistrale del solito David Neres. La ripresa viene giocata con ampia discesa, giusto il tempo che l’ex Benfica e Scott McTominay possano siglare i loro primi gol in azzurro. È un 5-0 che ammette pochissime repliche.

Ciò che più balza agli occhi di questa vittoria è il senso di tranquillità trasmesso dagli uomini di Antonio Conte. Una volta scesi in campo, è sembrato palese a tutti che una squadra fosse superiore e più in palla. Non è una questione di organico, per esempi simili si vedano le partite con Modena, Verona e Parma, dove il terrore di vedersi sfilato il risultato è sempre stato dietro l’angolo (ovviamente, lo sguardo può essere rivolto alla scorsa stagione). Una squadra forte, dev’essere in grado di vincere con autorità e di conferire la sicurezza che possa sempre conquistare il successo. Questo, è certamente uno dei dettami predicati dal tecnico, e ne sarà sicuramente contento. Soprattutto, è importante che il Napoli stia recuperando sicurezza nelle sue giocate. Ritrovare la condizione mentale è l’aspetto più importante di queste prime uscite stagionali. Le prossime uscite contro Monza, Como, Empoli e Lecce dovranno essere il punto esclamativo di questa crescita, affinché si possa affrontare il ciclo terribile di novembre con la giusta consapevolezza dei propri mezzi.