De Maggio: “Inzaghi è bravissimo, ma quando ha delle difficoltà c’è Marotta, mentre Conte non ha bisogno della balia perché fa da solo”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato nel corso di Radio Goal. Queste le sue parole: “Simone Inzaghi è bravissimo, ma nei momenti di difficoltà a scendere in campo è sempre Beppe Marotta. Conte invece non ha bisogno della balia, fa tutto da solo. Conte è un vincente, ma in questa stagione non ha l’obbligo di vincere. Deve provare a riportare il Napoli tra le prime quattro forze del campionato, poi se frega gli altri non so. Occhio al Palermo perché Dionisi non credo faccia così tanto turn over. Se non dovesse giocare Folorunsho io faccio il nome di Zerbin, di lui non mi dimentico”.