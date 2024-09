Dall’Inghilterra – Chelsea, un attaccante supera Osimhen nella lista degli obiettivi? La situazione

La mancata cessione di Victor Osimhen nel corso di questa sessione di mercato è uno dei pochi nei del calciomercato del Napoli. Tuttavia, l’interesse nei suoi confronti da parte di altre squadre non è certamente calato, dunque, un nuovo assalto può arrivare in qualsiasi momento. Tra tutti i club, c’è sicuramente il Chelsea, che è a caccia di un numero 9 ed ha già provato ad acquistarlo in questa estate. Però, l’attaccante attualmente in prestito al Galatasaray non è l’unico obiettivo nella shortlist dei Blues. Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, in cima alla lista dei desideri della squadra di Enzo Maresca ci sarebbe un altro nigeriano: Victor Boniface. Il calciatore di proprietà del Bayer Leverkusen è ritenuto per età e stile di gioco perfetto nel sistema del nuovo allenatore del club londinese. Ci saranno sicuramente nuove discussioni per Osimhen, ma le resistenze del Napoli potrebbero convincere i Blues a valutare alternative, proprio come il suo connazionale. Nella lista, ci sono anche Benjamin Sesko del Lipsia e Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.