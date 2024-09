Conte, il preparatore atletico: “Parte forte in ritiro, poi abbassa i carichi in settimana. Sa come tenere il gruppo sulla corda”

Giorgio D’Urbano, preparatore atletico che ha lavorato con Antonio Conte nella sua esperienza al Siena, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della preparazione agli ordini del mister. Di seguito, le sue parole.

“È vero che oggi si gioca troppo, gli infortuni aumentano e sono all’ordine del giorno. Si dà la colpa al preparatore atletico, ma il preparatore può essere criticato se un atleta non si allena bene o se è troppo grasso. Conte? Ha una mentalità vincente, poi ha la capacità di tenere sempre il gruppo sulla corda, con voglia e con grandi obiettivi da raggiungere. Ci sono dei paradossi, squadre che giocano tantissimo e che vengono sottoposte ad uno stress eccessivo e squadre che hanno solo una gara a settimana. Chi ha una sola gara a settimana può lavorare meglio e di più ed ha qualche chance in più di far bene. Giocare solo la domenica ti permette di fare abbastanza nel corso della settimana ed è giusto che sia così. La preparazione con Conte? Lo ricordo bene a Siena. Lui inizia sempre forte e continua ad andare forte nella preparazione perchè sostiene che ogni partita può essere decisiva. Parte forte in ritiro, abbassa i carichi di lavoro dando un po’ di respiro durante la settimana”.