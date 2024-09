Santacroce sicuro: “Il miglior attaccante passato al Napoli è Higuain”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei migliori attaccanti del Napoli. Ecco chi preferisce:

“Trezeguet era tostissimo da marcare. Ma anche Zalayeta, era incredibile. Ci ho giocato anche per due anni insieme, in ogni allenamento non riuscivo ad anticiparlo. Era un calciatore di grande livello, peccato che aveva un ginocchio malmesso. Anche tecnicamente era bravo. Per me Higuain è migliore di Cavani, anche se quest’ultimo nella corsa era incredibile. Fece un test una volta con risultati incredibili. Higuain è classe pura”.