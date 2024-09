Montervino: “Napoli-Palermo? Vorrei vedere Rafa Marin per capire che crescita ha avuto”

Francesco Montervino, direttore sportivo della Virtus Francavilla ed ex calciatore del Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile esordio di Rafa Marin, neoacquisto degli azzurri che, nel corso di questa stagione, non è mai sceso in campo. Di seguito, le sue parole.

“Domani sera al Maradona vorrei vedere Rafa Marin che tipo di crescita ha avuto, l’ho visto in affanno nel precampionato ed ora sono davvero curioso. Questi giocatori vengono visti prima e credo che abbia avuto tempo di inserirsi. Ci sono i giocatori della settimana e quelli della domenica, speriamo che lui sia uno della domenica. Anche vedere Neres dall’inizio in Napoli-Palermo mi stuzzica molto”.