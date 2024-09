Marolda: “In un anno come questo meglio badare a cose più concrete. Neres? Se capirà di dover fare anche la fase difensiva…”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del momento del Napoli, oltre che dall’avvicinamento alla sfida di Coppa Italia da giocare contro il Palermo. Di seguito, le sue parole.

“In una stagione di ricostruzione come quella del Napoli non bisogna guardare allo spettacolo, ma bisogna badare a cose più concrete che è il successo e la valorizzazione dei calciatori. Che il Napoli giochi non benissimo non deve importarci, il Napoli deve ritrovare le migliori posizioni per portare avanti il progetto. Turn over per domani? Sono contrario alle rivoluzioni, anche perché si possono fare cinque cambi e nel corso della gara ne cambi altri cinque. Neres? Se capirà di dover fare anche la fase difensiva sarà un bel concorrente per Politano”.