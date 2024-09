L’ex prep. atletico Rongoni: “Napoli? Bella esperienza. Ci sono dei buoni atleti di base”

Paolo Rongoni, preparatore atletico ed ex membro dello staff di Rudi Garcia nella sua esperienza partenopea, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Di seguito, le sue parole.

“Napoli? È stata una bella esperienza, sappiamo come è andata lo scorso anno ma sono contento che siano ripartiti forte, gli auguro il meglio. Ha dei buoni atleti di base, che sono disposti a spingere e con buone qualità. Di Lorenzo ha veramente una grande gamba”.

“È un periodo critici questo per l’organismo, tutti i cambi di stagione sono sempre uno choc e il meteo attuale non aiuta sicuramente. Quando la temperatura scende drasticamente e piove, cambia la struttura del campo e gli infortuni muscolari o gli affaticamenti aumentano. ma è sempre così. Quando inizia l’Europa c’è il picco di infortuni. E credo che siamo solo all’inizio. Più un giocatore gioca, più è esposto a infortuni, lo dicono gli studi. Che si gioca troppo lo si sa da anni ed è una tematica da affrontare se si continuano ad aumentare le partite”.

“Recupero? Ogni staff e allenatore ha la propria filosofia. Per esperienza, un minimo di lavoro va fatto durante le coppe. La partita sostituisce la seduta di allenamento importante del martedì o mercoledì, quando una volta si faceva invece la doppia seduta. Sicuramente se hai una rosa lunga e riesci a far ruotare i giocatori, questo è la miglior forma di prevenzione. Poi lo staff deve tenere sotto controllo sotto vari aspetti i giocatori e i loro parametri. Lo stress però rimane alto e molto spesso è molto più pesante affrontare una stagione con l’EL piuttosto che con la Champions, perché l’EL si gioca il giovedì. Il miglior metodo di prevenzione però è avere una rosa ampia e adottare il turnover”.

“Preparazioni in città rispetto alla montagna possono incidere sugli infortuni? Ci sono i problemi legati alla logistica, sei a casa tua e hai il tuo centro d’allenamento iper-fornito e quindi si preferisce rimanere in città. Oggi per i ritiri servono infrastrutture adeguate e non è semplice trovare strutture del genere. Mette in crisi più che altro fare tante amichevoli in giro, perché anche il viaggio incide sulla fatica. Tutto questo stress porta a problemi di sovraccarico che sono normali. L’infortunio non è mai legato a un fattore. Giocare sempre sul filo del rasoio vuol dire essere vicini sempre all’infortunio”.