La Repubblica – Gilmour verso la titolarità: un aspetto del suo gioco si allinea con Conte

Gilmour partirà titolare con ogni probabilità contro il Palermo.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’ex Brighton predilige un gioco in verticiale che si sposa alla perfezione con l’idea di calcio di Conte: “Non avrà invece alcun problema in tal senso il centrocampista Gilmour, che ha una propensione naturale all’equilibrio e in allenamento a Castel Volturno si è già conquistato la stima dei compagni e Conte. Lo scozzese è infatti un regista capace di abbinare la quantità alla qualità, come Lobotka. Ma rispetto allo slovacco ama di più il gioco in verticale, molto adatto alla filosofia tattica del nuovo Napoli. La Coppa Italia gli offre la possibilità di farsi conoscere dal Maradona e il giocatore acquistato dal Brighton non vede l’ora di indossare la maglia da titolare, anche per mettersi sulle orme del suo connazionale Mc-Tominay”.