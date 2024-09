Il Roma – Napoli già sotto effetto di Conte: può ambire allo scudetto con il suo nuovo tecnico

Il Napoli sembra aver già assorbito i dettami tattici e tecnici di Antonio Conte.

Ne ha parlato Il Roma stamane, secondo cui in questo clima incerto di classifica gli azzurri potrebbero seriamente competere per il tricolore: “Ma l’attualità dice che la squadra azzurra ha le carte in regola per poter ambire al primo posto. Si temeva che ci volesse più tempo al gruppo partenopeo per prendere le sembianze del proprio allenatore. Chi conosce il salentino, però, sapeva che il suo modo continuo e martellante di lavorare avrebbe potuto sbloccare Di Lorenzo e compagni dopo poche partite. Oggi in Serie A non c’è ancora una padrona assoluta”.