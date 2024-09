Il Mattino – Spalletti lunedì sarà a Napoli, ma lontano dalle telecamere per una nobile motivazione. I dettagli

Luciano Spalletti, Ct della Nazionale ed ex allenatore del Napoli, tornerà in città lunedì prossimo. Nulla di eclatante però. Sarà un ritorno a fari spenti, ma spinto da una nobile motivazione. Infatti, si recherà al carcere minorile di Nisida insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina, in occasione di un’iniziativa che vede il coinvolgimento anche del comitato regionale della Figc. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Ct si recherà nell’istituto, dove si terrà un evento a porte chiuse e lontano dai riflettori in cui consegnerà attestati, delle divise e dei gadget della Nazionale.