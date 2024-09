Il Mattino – la tifoseria del Napoli sotto diffida, ecco il piano per ordine pubblico

Secondo quanto riportato dal Il Mattino racconta come sarà gestito la situazione del ordine pubblico per la partita Napoli – Palermo valida per accedere a gli ottavi di coppa Italia.

“Dopo le polemiche per la gara di Torino e l’esclusione dei tifosi residenti a Napoli, il Maradona è osservato speciale. Il ricorso vinto dallavvocato Grimaldi apre la via ai ricorsi per il risarcimento dei danni, ma la tifoseria napoletana è sotto diffida. Da Palermo, sono attesi circa 600 tifosi. La Questura di Napoli e la Prefettura, per via dell’eccezionale afflusso allo stadio, farà scattare un piano speciale per l’ordine pubblico. Nessun divieto eccezionale. II Palermo si allenerà domattina al Domenico Conte di Arco Felice”.